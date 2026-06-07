Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo 7 de junio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este domingo, 7 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Gracias por la gestión

Gracias por la gestión

Hace unos días vi publicada en esta sección una imagen de la intersección entre la (maltrecha) avenida de Portugal y el Camiño do Lobisome, tal y como la había dejado la empresa que estaba haciendo las obras. Veo que la gestión a través de este diario ha hecho efecto, y la empresa llamada a arreglar los desaguisados más urgentes ya se ha puesto manos a la obra para arreglar éste. Lo agradecemos quienes usamos a diario ese camino y no somos escaladores.

Paco R. de Santos

(Ourense)

Barrio bonito, barrio feo

Barrio bonito, barrio feo

Hace unos días se pintaron las plazas de aparcamiento en la plaza de los edificios militares, en el barrio de As Lagoas. Quedó perfecta, pues se reguló el desorden que existía. A 50 metros de la anterior se encuentra esta, al lado del centro comercial y la Iglesia. Nadie sabe por qué no la pintan y regulan el aparcamiento como la anterior, pues en muchos momentos es un caos. ¿O será que existen zonas vetadas por el Concello?, porque nadie lo entiende.

Fernando Gómez

(Ourense)

Pintar por pintar

Pintar por pintar

Estos días repintaron el vial en la plaza Barreiros, dos carriles y su señalización correspondiente. Ahora hace falta que la Policía Local multe. Si no, la calle “es mía” y los demás que se aparten.

Carlos Crespo

(Ourense)

Contenedores con vida propia

Contenedores con vida propia

Los contenedores que hay en Barrocás parecen tener vida propia. Cada día que pasa van desplazándose ocupando cada ver más parte de la calzada. En la imagen se puede apreciar una zona amarilla que en teoría es el tope donde deberían reposar los contenedores, y claramente se encuentran muy lejos de su posición original. No entiendo por qué ocurre esto, no tiene mucho sentido.

Consuelo González Novoa

(Ourense)

Urge otro contenedor

Urge otro contenedor

El contenedor de basura de la calle Telleira, junto al campus universitario, se encuentra completamente roto. Es urgente que se reponga, ya que si sigue deteriorándose será imposible que cumpla con su misión.

María Dolores Rodríguez Fernández

(Ourense)