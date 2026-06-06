Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 6 de junio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 6 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

La calle es suya

La calle es suya

En la calle Isaac Piñeiro Varela hay furgones voluminosos aparcados todos los días tapando señales de tráfico de peligro. Esta falta de civismo y de las más elementales normas viarias provoca situaciones comprometidas para los peatones y al resto de vehículos.

Rosa Pérez

(Ourense)

Rozando el surrealismo

Rozando el surrealismo

El carril bici que hizo la Xunta en A Ponte, para bien o para mal, según algún ciudadano no se puede usar para lo que fue creado, bicicletas y patinetes. Hay personas que lo de aparcar en lugares prohibidos lo practican a la máxima potencia. El coche del fondo está todos los días y a la misma hora aparcado en la vía verde. ¿No se dará cuenta que ahí no?

María Vázquez

(Ourense)