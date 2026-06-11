Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 11 de junio

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 11 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Todo a monte

Todo a monte

Me encuentro toda esta maleza en el muro del parque bajo el viaducto de acceso al centro, en la calle Isaac Piñeiro Varela, en la zona de Vistahermosa. Además, hay una valla rota en el muro lateral a la altura de unos doce metros, siendo un peligro para todo tipo de personas y en especial los niños.

Rosa Pérez

(Ourense)

Problemas con los aparcamientos

Problemas con los aparcamientos

El nuevo sistema de aparcamiento de la calle Dalí está generando problemas, ya que las plazas son enormes y quitan visibilidad para los peatones y vehículos en los pasos para cruzar, además de aparcar furgonetas grandes e invadir parte de la acera, con el consiguiente peligro para los viandantes.

María Alvarez Prieto

(Ourense)

Aparcamientos sin restricciones

Aparcamientos sin restricciones

Este cruce entre la calle Jesús Pousa y la San Rosendo cada vez es más peligroso, Como se puede ver en las imágenes, los vehículos aparcan en la zona del paso peatones, repitiendo esta situación durante todo el día. En esta ciudad parece que la educación vial no va con algún conductor.

Concepción García Estévez

(Ourense)

Contenedores destrozados

Contenedores destrozados

Hace años que el alcalde de Ourense prometió cambiar los contenedores de la ciudad. Seguimos esperando a que cumpla esa promesa, pero mientras esperamos estaría bien que arreglaran los que hay que se caen a cachos, como ocurre con este situado en la avenida Eulogio Gómez Franqueira, a la altura del número 27.

Chelo Blanco

(Ourense)