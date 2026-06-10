Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 10 de junio

Las denuncias de los vecinos de Ourense de este miércoles, 10 de junio.

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 10 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Fugas de agua

Fuga de agua, en la zona que está debajo de la pasarela del centro comercial, en Ourense. | La Región

Dando un vuelta por el paseo del Miño he visto esta fuga de agua, en la zona que está debajo de la pasarela del centro comercial. Los recursos hay que gestionarlos mejor para evitar situaciones como esta. Espero que alguien de mantenimiento del Concello tome nota y se solucione el problema.

Brais R. Fernández (Ourense)

¿Zonas ajardinadas? No, zonas abandonadas

La intersección entre Peña Trevinca y Serra de Queixa. | La Región

Intersección entre Peña Trevinca y Serra de Queixa. Hace años había tres o cuatro arbolitos al lado de la acera y dos plantas/matorrales, junto con el pino que se ve. A pesar de tener riego, al no funcionar este y estar todo abandonado y asilvestrado, se secaron y fueron quitados; más de lo mismo con los setos. El abeto pueden venir a cortarlo, pues se ha secado. Ahora sirve de “almacén” de las obras en Peña Trevinca. Luego al retirarlo dejarán todo hecho mierda como estaba y, por supuesto, nada de plantar árboles, como mucho, plantitas que tanto gustan al Líder.

César Álvarez (Ourense)

Incivismo total

En la calle San Rosendo las personas dejan las bolsas de basura debajo de las papeleras teniendo contenedores a cincuenta metros. | La Región

La gente no tiene en cuenta que en el portal situado al lado de esta papelera residen personas decentes. Estos personajes asquerosos que tienen un contenedor de basuras situado a cincuenta metros dejan aquí su basura y no la meten siquiera dentro. Este tipo de personajes debieran pensar un poco, en esta zona (calle San Rosendo) hay varios lugares donde se puede dejar la basura.

Jorge Torres (Ourense)

Fuentes usadas de piscina

Los ciudadanos de ourense refrescándose con sus perros en una fuente al lado de la sede de la Policía Local. | La Región

Ante la falta de refugios climáticas en nuestra ciudad hay ciudadanos que han decidido usar las fuentes para meter los pies... y para bañar a los perros. Y todo justo al lado de la sede de la Policía Local.

Luisa Román (Ourense)