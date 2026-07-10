DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes 10 de julio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 7 de julio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Seguimos a la espera de que alguien se digne a sanear las zonas verdes de la calle Seminario. Maleza subiendo por edificios, setos creciendo sin control, hierbajos que crecen en bordillos tan altos como el propio césped. Es una vergüenza y más aún después de haber escrito al Concello comunicando la incidencia.
María Fernández (Ourense)
El concello de Padrenda está totalmente abandonado. Sus carreteras y núcleos urbanos, en completo estado de abandono, se limpian una vez al año. Aquí en la foto se ve una isleta en la aldea de Agra, donde la señalizacion está casi cubierta del todo. Y así todo el concello.
Juan Rodríguez (Padrenda)
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