DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 22 de julio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 22 de julio. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
En el paseo del Miño (desde Oira hasta Outariz) un día encontré a un equipo de mantenimiento, desbroce y limpieza del Concello, me detuve y le pregunté a uno de los empleados por qué no quitaban las ramitas, cañas, silvas, etc. que daban en la cara al pasar la gente, contestándome que eso era cosa de la Xunta. Como le dice Tim Robbins al alcaide en la película “Cadena perpetua”: “Hay que ser obtuso”.
José Regal Vázquez
(Ourense)
Esta palmera ubicada en el barrio de Vista Hermosa se está cayendo a pedazos. ¿No sería mejor que desde el servicio de jardines del Concello actuaran para evitar males mayores? Además de la mala imagen que ofrece a los ciudadanos.
Pilar Castro
(Ourense)
En la calle Coruña, al lado del Jardín del Posío, se encuentra este bando completamente inservible, y que ha dejado a los vecinos del barrio sin un elemento urbano bastante utilizado, pues está junto a la parada del autobús. Esto es una muestra más del estado de abandono de la ciudad, en donde los diferentes elementos que hay en las calles carece de mantenimiento alguno.
Julio García Fernández
(Ourense)
Hace unos días se podía ver cómo a plena luz del día, en la rúa da Granxa, estaban las luces públicas encendidas. En la época del año con mayor número de horas de sol es algo que se debería controlar mejor.
Jorge R. García
(Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 22 de julio
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 22 de julio
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 22 de julio
Lo último
OCUPA UN CLÁSICO LOCAL
El primer buffet libre de sushi de Ourense ultima su apertura con gran "tradición japonesa"
PROTECCIÓN A FAMILIAS VULNERABLES
Sumar propone ampliar hasta 2028 la prórroga de los alquileres y negocia nuevas medidas antidesahucios