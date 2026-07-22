Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 22 de julio

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 22 de julio. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Jugando a los agachaditos

Jugando a los agachaditos

En el paseo del Miño (desde Oira hasta Outariz) un día encontré a un equipo de mantenimiento, desbroce y limpieza del Concello, me detuve y le pregunté a uno de los empleados por qué no quitaban las ramitas, cañas, silvas, etc. que daban en la cara al pasar la gente, contestándome que eso era cosa de la Xunta. Como le dice Tim Robbins al alcaide en la película “Cadena perpetua”: “Hay que ser obtuso”.

José Regal Vázquez

(Ourense)

Cayéndose a pedazos

Palmera cayéndose a pedazos en Vista Hermosa

Esta palmera ubicada en el barrio de Vista Hermosa se está cayendo a pedazos. ¿No sería mejor que desde el servicio de jardines del Concello actuaran para evitar males mayores? Además de la mala imagen que ofrece a los ciudadanos.

Pilar Castro

(Ourense)

Banco caído

Banco caído en el Posío

En la calle Coruña, al lado del Jardín del Posío, se encuentra este bando completamente inservible, y que ha dejado a los vecinos del barrio sin un elemento urbano bastante utilizado, pues está junto a la parada del autobús. Esto es una muestra más del estado de abandono de la ciudad, en donde los diferentes elementos que hay en las calles carece de mantenimiento alguno.

Julio García Fernández

(Ourense)

Luces encendidas

Luces encendidas en rúa da Granxa

Hace unos días se podía ver cómo a plena luz del día, en la rúa da Granxa, estaban las luces públicas encendidas. En la época del año con mayor número de horas de sol es algo que se debería controlar mejor.

Jorge R. García

(Ourense)