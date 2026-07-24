Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes 24 de julio

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 24 de julio. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

La calle es suya

La calle es suya | La Región

Una vez los coches reparados en un taller cercano, se encuentran aparcados en la calle Rodríguez de la Pasera. Esto limita el número de plazas de aparcamiento para los vecinos, lo que nos fuerza a aparcar lejos de nuestro domicilio, causando un perjuicio a la gente que vivimos en esta zona.

Maria Fernández (Ourense)

La selva urbana

Selva Urbana. | La Región

En la calle Mercado, con el paso del tiempo, se ha ido generando una auténtica selva urbana, tal y como se aprecia en la imagen, y que a este paso seguirá avanzando apropiándose del mobiliario urbano sin que desde el Concello se haga algo para solucionar este problema.

José Ramón Vázquez (Ourense)

Trabajos a medias

Trabajos a medias en Ourense. | La Región

Acaban de asfaltar varias calles de Ourense, lo cual es maravilloso, pero debían cuanto antes limpiar las arquetas pues la mayoría de las que hay en la calle Peña Trevinca han quedado taponadas con restos de la obra, y cuando vengan las lluvias no absorberán el agua.

José Manuel Fernández (Ourense)