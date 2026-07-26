Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo 26 de julio

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este domingo, 26 de julio. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Aberrante ubicación en Celanova

Aberrante ubicación en Celanova

El ayuntamiento de Celanova acaba de abrir una pista polideportiva pegada a las casas del centro de la villa cuando tenían a su disposición una finca de más de cien metros de longitud para alejarla de la población. El griterío de los chavales y los estallidos de los balonazos contra el vallado metálico resuenan ahora por huertas y jardines y la línea de fachadas. Se entiende que los vecinos de la zona estén “encantados” con esta última actuación del alcalde y su grupo de Gobierno.

José Benito Reza

(Celanova)

A monte y sin solución

A monte y sin solución

Como se puede ver en la imagen las parte de atrás de las calles Carlos Maside y Prado Lameiro se encuentran totalmente a monte, sin que desde el Concello hagan nada para remediarlo.

Maria Carmen Pérez

(Ourense)

Se veía venir

Se veía venir

El Concello de Ourense ha hecho caso omiso a las múltiples llamadas de atención sobre el tema de la poda y solución de árboles en la zona del barrio de O Couto. Como se veía venir, finalmente ha caído una rama de gran envergadura mientras la gente pasaba, pudiendo haber ocasionado un accidente grave más que un susto. El jardín que linda con el edificio del jefe de Parques y Jardines está arreglado todas las semanas, pero las solicitudes que se hacen al Concello para la solución de poda de árboles, de diferentes alturas y envergadura, siguen sin solucionarse.

Rubén Sánchez Muñoz

(Ourense)

La calle es mía

La calle es mía

Conviven entre nosotros algunos vecinos que se creen que la calle, las aceras y el mobiliario urbano están a su disposición. Aquí tenemos un ejemplo de ello con estos dos ciclistas que han decidido aparcar donde mejor les venga. ¿Y la Policía Local para sancionar estos casos?

Arturo Suárez

(Ourense)