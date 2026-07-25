DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 25 de julio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 25 de julio. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
La maleza incontrolable procedente de un bajo de la calle Jesús Soria afecta a varios edificios, así como al edificio de la Fundación Villanueva. Aparte de ser un nido de ratas que van a beber a una antigua mina de agua,se han producido varios conatos de incendio, lo que produce una total inseguridad entre los vecinos. La situación ha sido denunciada pero todo sigue igual.
Laura López
(Ourense)
O ascensor que comunica rúa Progreso con alameda do Cruceiro atópase neste estado. Parece que necesita unha limpeza! Unha cousa é facer as cousas e outra e mantelas, e parece ser que a última das cousas no se está a facer da mellor das maneiras.
Julia Carballo
(Ourense)
Na rúa José A. Nieves Conde, a altura do número 1, fai tres meses que se fixo un arranxo e para tapar o cimentado dunha arqueta puxose este elemento de seguridade. Penso eu que despois de tanto tempo o formigón xa debe estar seco e a rúa podería volver á normalidade.
Óscar Fernández
(Ourense)
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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, sábado 25 de julio
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