Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 28 de julio

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 28 de julio. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Un paseo por el bosque

Un paseo por el bosque

Cuando uno decide dar un paseo por la senda del Barbaña puede comprobar como la vegetación crece sin control y se convierte en un bosque demasiado cerca de las casas. Después de ver lo difícil que es controlar ciertos incendios, igual estas zonas dentro de la ciudad deberían estar mucho más controladas.

Miguel A. Gómez

(Ourense)

Amago de fiestas en A Ponte

Amago de fiestas en A Ponte

Digo amago, porque las fiestas de este barrio se han quedado relegadas a tres días de barullo, desorganización y poca, muy poca gente. Lo más asombroso es que a alguna cabeza “pensante” se le ocurrió poner las atracciones para los peques justo al lado de la estación de buses... Esto conlleva que llegue un coche y coincida con los niños que entren o salgan del disfrute pontino...

María Vázquez

(Ourense)

De dar luz a dar pena

De dar luz a dar pena

Es una vergüenza la habilidad que tiene este Ayuntamiento para destrozar la ciudad haciendo que pierda toda su magia. ¿Cómo puede ser que vaya quitando los cristales de todos los faroles del casco histórico? La iluminación más bonita que teníamos se pierde por estar en manos de quien no deberíamos estar. Ninguna ciudad europea o española haría esta barbaridad. Esperemos que vuelvan esos cristales al lugar donde sin duda deben de seguir.

Rosa Sánchez

(Ourense)

Cada día más abierto

Cada día más abierto

Hace más de un mes que se publicó este armario de cables eléctricos sito en nueva parada de bus enfrente la estación intermodal y cada día está más abierto y revueltos sus cables. Es de suponer que no está operativo pero la mala imagen que ofrece a vecinos, turistas y demás transeúntes es pésima.

Jorge Torres

(Ourense)