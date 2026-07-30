Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 30 de julio

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 28 de julio. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Abandono total en los pueblos de Celanova

Carreteras en mal estado en Celanova

En este lamentable estado se encuentra la carretera entre Os Vilares y Gueral, por la que muchos pasamos a diario para desplazarnos a trabajar. Antes aún se podía esquivar haciendo eses, pero ya ni eso. Da igual que pases por el centro, o que te arrimes a la izquierda o a la derecha. Habrá que empezar a enviar la factura de los cambios de neumáticos al Ayuntamiento, a ver si se deciden a actuar y arreglar semejantes cráteres.

Entiendo que, si hay dinero para festejos y para embellecer Vilanova dos Infantes y la propia villa de Celanova, también lo debería haber para adecentar al menos un poco los pueblos de “segunda” y darles cobertura de fibra óptica. Desde Correxás llevamos al menos 10 años solicitándola y no se ha asomado ni un solo técnico por la zona.

Laura Amoeiro San Miguel

(Celanova)

Obra parada

Obra parada en la calle Santo Domingo

En el cruce de la calle Santo Domingo con Bedoya está esta obra parada con todas las losas de piedra preparadas. ¿A qué esperan para acabarla?

Javier Taboada de Zúñiga

(Ourense)