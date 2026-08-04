Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 4 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 4 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

A rúas de Xinzo, unha vergoña

A rúas de Xinzo, unha vergoña

A situación na que se atopa a rúa Otero Pedrayo en Xinzo é totalmente lamentable. Leva sen barrer en sen coidar dende fai máis dun ano. A basura acumúlase e as herbas crecen de forma descontrolada por todos lados. Se cadra están esperando o ano que ven para facelo antes das eleccións municipais.

Francisco José González

(Xinzo de Limia)

Desperdiciando agua

Desperdiciando agua

Esta ducha de las piscinas públicas de Oira está siempre con el grifo abierto ya que lo tiene averiado. Lleva así desde que empezó la temporada, supongo que será más barato repararlo que todo el agua que se desperdicia.

Enrique Tesouro

(Ourense)

La mala publicidad

La mala publicidad

Aunque ya fue denunciado en esta misma sección hace unos días, ahí siguen estos folletos haciendo publicidad (negativa, claro) de unos supermercados, en Camiño do Lobisome. El repartidor no entendió muy bien qué tenía que hacer… supongo.

Mari Carmen R. Domingo

(Ourense)

“Aquí mando yo”

“Aquí mando yo”

Esquina de la calle Jesús Pousa con San Rosendo. Todos los días algún vehículo hace esto y no se inmuta. Tanto da que vayas con una silla de ruedas como caminando. Y de paso que se vea cómo está el asfalto.

Concepción García Estévez

(Ourense)

Otra baldosa levantada

Otra baldosa levantada

Esta baldosa lleva ya un tiempo levantada, con el peligro que puede acarrear si una persona mete un pie y se cae. ¿Quién se hace cargo de lo que pueda suceder? Está en la calle San Rosendo, en el barrio de El Puente.

Luis Vázquez Álvarez

(Ourense)