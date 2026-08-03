Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 3 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 3 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Sin luz desde hace dos meses

Sin luz desde hace dos meses | La Región

En el barrio de la antigua estación de autobuses llevamos sin luz dos meses en el parque que hay a la salida de los garajes y en el parque de los perros con su camino incluido (cancha). La rotonda del Rías Baixas también estuvo sin luz, pero como fueron las fiestas de El Puente vinieron y la dieron para que se viera todo en orden. Vienen además a regar a las cuatro de la mañana las plantas de la plaza ahora en verano cuando todo el mundo duerme con las ventanas abiertas, aparte de echar el agua con tanta presión que estropea más que riegan. Vienen a las ocho de la mañana también con ese camión haciendo ruido. ¡Vayan a otro sitio donde no molesten a esas horas y no vengan aquí con la sopladora!

Gracias y esperamos que nos den la luz cuanto antes. Alcalde, pásese por aquí a pedir los votos, que nos tiene bien contentos.

Yolanda Iglesias Roqueiro (Ourense)

Pola acera

Pola acera. | La Región

Na imaxe pódese ver a terraza dun local na zona de Oira. O dono deste vehículo tivo que circular pola acera para metelo ahí e poñerse a comer. De sinvergonzas está o mundo cheo.

José Luis Pérez (Ourense)

Qué malo es el calor

Que malo es el calor. | La Región

El Barbaña, a su paso bajo el puente de Ervedelo, tampoco quiere pasar calor. ¡Cuanta falta de educación!

Brais R. Alfonsín (Ourense)