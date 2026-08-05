Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 5 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 5 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Estado noxento das beirarrúas en Xinzo

Estado noxento das beirarrúas en Xinzo

Nestas imaxes pódese apreciar a modo de exemplo o lamentable estado no que se atopan as beirarrúas en Xinzo de Limia. Moito colgar medallas, pero a vila segue feita un auténtico asco. Alguén debería tomar nota e facer algo para que todo esté moito máis coidado e non se vexan estes desastres.

Juan Pena

(Xinzo de Limia)

Un sinsentido

Sinsentido en la avenida de Santiago

En la avenida de Santiago, a la altura del número 74, hay unos contenedores que deben tener vida propia y han aparecido colocados fuera de su lugar, que es exactamente encima de esos bloques amarillos para que no se desplacen de su lugar. Una de dos o los devuelven a su sitio o que retiren los bloques que ahora mismo ocupan un espacio y no cumplen con su función.

Enrique Tesouro

(Ourense)

La ciudad sin ley

Furgoneta estacionada en la parada del autobús en la calle Progreso

A diario se pueden ver situaciones como la de la imagen en nuestra ciudad. Esta furgoneta está estacionada ocupando la parada del autobús en la calle Progreso, a la altura del Posío. Por desgracia es algo muy habitual en Ourense

Elías Domínguez

(Ourense)