DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 5 de agosto
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 5 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
Nestas imaxes pódese apreciar a modo de exemplo o lamentable estado no que se atopan as beirarrúas en Xinzo de Limia. Moito colgar medallas, pero a vila segue feita un auténtico asco. Alguén debería tomar nota e facer algo para que todo esté moito máis coidado e non se vexan estes desastres.
Juan Pena
(Xinzo de Limia)
En la avenida de Santiago, a la altura del número 74, hay unos contenedores que deben tener vida propia y han aparecido colocados fuera de su lugar, que es exactamente encima de esos bloques amarillos para que no se desplacen de su lugar. Una de dos o los devuelven a su sitio o que retiren los bloques que ahora mismo ocupan un espacio y no cumplen con su función.
Enrique Tesouro
(Ourense)
A diario se pueden ver situaciones como la de la imagen en nuestra ciudad. Esta furgoneta está estacionada ocupando la parada del autobús en la calle Progreso, a la altura del Posío. Por desgracia es algo muy habitual en Ourense
Elías Domínguez
(Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 5 de agosto
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que aún no se superó la resaca del Mundial?
EMPLEO EN LA PROVINCIA
La regularización deja en Ourense cifras récord de trabajadores afiliados
Lo último
VIRXE DAS NEVES
Llegan las fiestas de Pedrouzos y Santa Tegra