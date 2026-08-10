Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 10 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 10 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Sin protección

Sin proteccion de mamparas en la estación. | La Región

Según informaciones de hace unas semanas, se aprobó la instalación de unas mamparas por parte de los servicios ferroviarios para proteger tanto a viajeros como a los sufridos taxistas pero esto sigue igual, ni rastro de obras ni nada que se le parezca. ¿Será para el próximo verano?

Jorge Torres (Ourense)

Agujeros en el suelo

Agujeros en el suelo. | La Región

En la calle del Paseo tenemos agujeros a los pies de los árboles donde tropezamos los ciudadanos y nos caemos.

Manuela Gomez Ramos (Ourense)

Adif no desbroza

Adif no desbroza. | La Región

Pasando junto al C.E.I.P. Amadeo Barroso, en la rúa José Antonio Nieves Conde, se puede ver lo poco que cuida Adif sus instalaciones por la forma en la que asoma la maleza entre los barrotes de la verja.

Juan Carlos Pérez Castro (Ourense)

Basura sin recoger

Basura sin recoger. | La Región

La basura se acumula en la rúa de Ponferrada, donde hasta a principios de año estaba la conocid a como Kasa Negra. Ese contenedor está plagado de basura a su alrededor y yo mientras me pregunto dos cosas. ¿Por qué no recogen la basura? Y la segunda pregunta. ¿Por qué se recoge la basura del contenedor y no lo está alrededor? ¿Alguien quiere que los desperdicios se fundan con la naturaleza?

Hay vecinos que cuando estaba la kasa okupada le echaban la culpa a los okupas. Pero to me pregunto ¿y ahora a quién echamos la culpa?

Silvia Fernández (Ourense)