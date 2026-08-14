Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 14 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 14 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Completo abandono

Contenedores destrozados en Untes

Estes contenedores do lixo totalmente destrozados están en Untes, entre os números 20 e 26 da N-120. Os vecinos avisamos fai 20 días. ¿Respostas? Cero. Dentro de pouco tempo deixaremos o lixo no chan.

Ángel Ferreira Vázquez

(Ourense)

El desayuno como excusa

Autobús en la calle Carlos Velo.

¡Ellos sí tienen derecho! Y eso que había sitio libre para estacionar; pero ahí les queda enfrente de la “Taberna do pan”. No les ha importado si el autobús tiene espacio opara realizar la parada con seguridad para los pasajeros. Visto en la Calle Carlos Velo.

Teodoro Díaz Gallego

(Ourense)

Falta de riego

Jardines detrás de Fátima en el Couto

Los jardines detrás de Fátima en el Couto están todos excesivamente secos, no ponen el riego y los arbustos, plantas y césped se mueren dejando lo que fue un bonito jardín en un secarral feo y descuidado.

Ana María Gómez Fernández

(Ourense)

Un sitio bien “aprovechado”

Avenida Otero Pedrayo

Dando un paseo me encuentro con esta estampa en la avenida Otero Pedrayo. Se ve que hay que aprovechar el espacio.

M. Carmen Araujo López

(Ourense)

Olvido en O Fonsillón

Rúa Viveiro

En la rúa Viveiro los vecinos llevamos años sin que el Concello de Ourense se preocupe por este vial. Mientras tanto, siguen asfaltando el centro de la ciudad y olvidándose de la periferia.

Jorge Castro

(Ourense)