Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 19 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 19 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

A rebosar

A rebosar

Así nos encontramos las papeleras los que paseamos por el paseo del Barbaña en dirección a A Valenzá.

María López (Ourense)

Una selva en la ciudad

Una selva en la ciudad

Este es el panorama debajo del puente de la autovía en el acceso al centro por la zona de Ervedelo de Vista Hermosa. Prometieron venir a cortar y limpiar el monte pero todo quedó en nada. Estos terrenos están muy cerca de las casas y en caso de incendio arden todas. Por lo que pedimos que se desbroce, ya que se nos exigen hacer lo mismo con nuestros terrenos.

Conchi Fernández (Ourense)

Agardando os lumes

Agardando os lumes

En Requeixo de Arcos, en Nogueira de Ramuín, rezamos para que non haxa lume. As franxas de seguridade, unha utopía! E o concello mirando para outro lado. Tanto os cidadáns como as administracións deberían tomarse en serio de unha vez a limpeza da masa forestal.

Óscar Sánchez Yáñez (Nogueira de Ramuín)

Vergonzoso

Vergonzoso

Los vecinos del Polvorín también pagamos los impuestos, pero no aparece nadie del ayuntamiento para limpiar nuestras calles. Día tras día vemos como las hojas y la basura se acumulas en las orillas de nuestras calles. ¿Qué pasará cuando empiecen las lluvias? ¿Tenemos que salir los vecinos a realizar los trabajos de limpieza que le corresponde a la administración?

L. Miguel Mouro (Ourense)