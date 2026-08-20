Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 20 de agosto

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 20 de agosto. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Y no pasa nada

Y no pasa nada

Esto lleva más de un mes así en el parque infantil de Camiño Caneiro. Bien podíamos llevarlo y arreglarlo. De nada sirve inaugurar parques para luego no hacerles un mantenimiento.

Manuel Martínez (Ourense)

Abandono

Abandono

Esta es una de varias de las nuevas marquesinas que ha colocado el Concello de Ourense en las paradas de autobús urbano y que ahora han quedado anuladas... Se ha precipitado en colocarlas y ahora ya no para el bus... Muchas cosas hace en algunas zonas el señor alcalde y muy poco en otras. Por ejemplo, en la zona de la estación del tren.

María Vázquez (Ourense)

Alguien debería echarle un ojo

Alguien debería echarle un ojo

En el barrio de As Camelias nos sentimos olvidados. Los contenedores están rotos y las aceras se encuentran en mal estado y son un peligro.

Ernesto Estévez (Ourense)