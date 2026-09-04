DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 4 de septiembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 4 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
A praza do Sal en pleno Casco Vello leva meses pechada parcialmente trala caída de cascotes. Alí estiveron técnicos medindo, pero os veciños nada máis soubemos, só que é un perigo e que ninguén nos informa de nada. Esperemos ter unha solución e recuperala praza canto antes.
Felipe Pérez (Ourense)
En el número 99 de la avenida de Zamora llevamos con un nido de velutinas más de un mes. A pesar de las llamadas al 012, Policía, Bomberos... nadie ha hecho nada para solucionar este problema que puede ser un peligro para los vecinos.
Abel Jiménez Rodríguez (Ourense)
Debería haber -imagino que la hay- una ordenanza que impida tener la basura todo el día en plena calle, en este caso en la rúa Julio Prieto Nespereira. Olores, proliferación de ratas... En los tiempos que corren no es muy normal que en una ciudad se den estas situaciones con total impunidad.
Juan Fariñas (Ourense)
Dando un paseo pola cidade de Ourense pódese comprobar como algúns elementos da nosa sociedade teñen pouco respeto polo noso patrimonio. Na imaxe apreciase a traseira do Museo Aqueolóxico e a igrexa de Santa María Nai, na rúa Hernán Cortés, chea de pintadas.
Benito Gómez (Ourense)
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