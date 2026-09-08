DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 9 de septiembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 8 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
As imaxes falan por sí soas. Colchóns tirados dende hai meses na vía pública, o carón do lixo que veñen a recoller todalas semanas, pero aí siguen. Sinais obrigando a un límite de velocidade, tiradas, cheas de silvas e pasando as desbrozadoras da Diputación, por encima delas.
Estamos a falar de Loureiro, no concello de Amoeiro, unha das poucas aldeas onde se arranxan e se constrúen casas (que pagan impostos), onde hai moitos nenos vivindo e que teñen dereito a un entorno coidado, seguro e digno.
Non hai peraltes para frear a velocidade dos coches (como as sinais están entre as silvas), nin se dignan a asfaltar unha carretera que tódolos anos toca bachear, aínda que en aldeas da mesma parroquia si se levaron a cabo estas melloras.
Mentres, os políticos locais non pasan polo lugar, ou se pasan non ven o mesmo que vemos os veciños, quizais nas vindeiras elecions veñan a prometer o arranxo. Quizais!
Antonio Álvarez
(Amoeiro)
Los vecinos de la plaza Xesús Ferro Couselo, desde hace meses, no vemos el final de está salida de aguas fecales de un bajo propiedad de un banco. ¿Dónde están las Administraciones para casos como estos a los que no se ve una solución?
Ana González Castiñeiras
(Ourense)
Carteles de obras, algunas finalizadas hace años y otras sin ejecutar. Se puede hacer una ruta turística de carteles anunciando los proyectos y su coste pero aunque éstos no se realicen o se terminen, los carteles se quedan pasando a ser ya mobiliario urbano permanente. Dejadez total de este Concello.
José Manuel Vicente
(Ourense)
Mientras proliferan las nuevas estaciones aparcabicis vacías por toda la ciudad, esta de la Praza Maior lleva ni se sabe abandonada, con una señal cayendo, y dando una imagen penosa de los espacios públicos de Ourense.
Paula Cao
(Ourense)
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