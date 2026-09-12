Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 12 de septiembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 9 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Festividad de Nuestra Señora de Esperanza

Festividad de Nuestra Señora de Esperanza

Como todos los primeros domingos de septiembre, la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza llega a la Carballeira de Bouzas, parroquia de Boimorto, municipio de Vilamarín, después de recorrer un pequeño tramo de la Vía de la Plata.

En el altar instalado para la ocasión, se celebró la Eucaristía presidida por su párroco, don Pablo López.

Asistieron feligreses, vecinos de distintos lugares del entorno e invitados, cantándose al final el himno de Nuestra Señora de la Esperanza antes de regresar la imagen a su capilla sita en plena Vía de la Plata.

Fernando Izquierdo Álvarez

Ourense

Pintadas por toda a cidade

Pintadas en Ourense

Os edificios da zona histórica están en ruínas e, inda por riba, cheo de pintas moi noxentas. Onde quedou aquel plan que se aprobara en pleno para limpar todas as pintadas da cidade? A imaxe da rúa Liberdade a día de hoxe é dantesca.

Roi Martínez

(Ourense)

Parquin convertido en campin

Parking de las termas de Outariz

Pues resulta que hemos convertido el parquin destinado al área termal de Outariz en un campin para caravaneros. Vale que dejen sus vehículos en el lugar, pero transformar el parque en el salón de su casa, con mesas, sillas, hamacas, tumbonas, etc. no es de recibo. Con lo que es de todos no deberíamos permitir ese uso privado -en este caso un “bucólico” desayuno mañanero sin recato ninguno-. ¿Se entera nuestro fiestero Concello? Parece que no.

Xaime R. Colón

(Ourense)