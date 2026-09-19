DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 19 de septiembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 19 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
Unha vergonza o estado da rúa que dá acceso ao depósito municipal de vehículos do Concello de Ourense. Unha falta de respecto a toda a cidadanía que, precisamente no lugar ao que che leva o coche a grúa, teñas que saír pasando por riba de fochancas escarallando todo o vehículo. Pura inacción municipal.
Marcos Loureiro (Ourense)
Esto es lo que se encuentran estos días los visitantes de Ourense en una de las carreteras de entrada a la ciudad, la de Vigo-Outariz, en la nave donde se guardan autobuses del Concello. El destrozo de los contenedores de basura es ya una constante en la ciudad, siendo incluso más grave que nadie haga nada por reponerlos o arreglarlos y mucho menos perseguir al culpable del vandalismo.
Fede Ríos (Ourense)
Estos son los estropicios que causa el jabalí en los jardines del Paseo dos Amieiros, en A Valenzá, en las inmediaciones de la piscina municipal. Habría que hacer algo de forma urgente, porque cada vez son más los que se ven.
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