Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 30 de septiembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 30 de septiembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

¿Hasta cuándo?

Mobiliario tirado en la calle Instituto de O Vinteún

En la calle Instituto de O Vinteún los vecinos llevamos cinco días soportando esta situación. Mobiliario tirado en la calle sin que nadie venga a recogerlo. No sabemos si es por negligencia del que tiró esto de cualquier manera y no avisó o si es por dejadez de la empresa de recogida. Pero, sea de quien sea la culpa los ciudadanos no tenemos por qué aguantar este tipo de despropósitos.

José Manuel Lamas

(Ourense)

Acumulación de trastos

Mapa en la calle del Paseo

Habría que felicitar a la mente preclara que tuvo la peregrina idea de colocar este trasto en la zona peatonal más transitada por los ourensanos; el final de la calle del Paseo. En una ciudad con un centro urbano pequeño y felizmente peatonalizado, en el que sobran trastos, entendiendo como tales jardineras, publicidad (que me sospecho no paga por el espacio publico que ocupa), mesas y sillas de hostelería y otros como este que no aporta nada. Se trata de un mapa de la ciudad destinado a informar a los turistas -juro que nunca vi a ninguno consultando tal información-. Son unos trastos en los que el continente es superior al contenido y ocupan un espacio publico necesario para los vecinos. Aunque no fueron colocados en distintos puntos de la ciudad por la actual corporación no se entiende qué mente preclara decidió sacarlo (bien sacado) de la fachada de los jardinillos del Padre Feijóo para colocarlo en un lugar tan poco adecuado.

Maribel Outeiriño

(Ourense)

Hartazgo vecinal en A Ponte

Hartazgo vecinal en A Ponte

Los vecinos de A Ponte y los usuarios de la estación de tren de Ourense estamos hartos de que una situación de inseguridad que se prolonga desde hace demasiado tiempo se haya convertido en algo habitual. La presencia continuada de personas con problemas de drogadicción en los alrededores de la estación y por el barrio genera situaciones de acoso a viajeros y vecinos y frecuentes quejas por hurtos y problemas de convivencia. Muchos vecinos señalan que esta situación se agravó desde la apertura de la nueva estación de autobuses, que carece de un servicio de seguridad propio. No queremos que este problema siga normalizándose.

A Ponte necesita soluciones, más vigilancia y una respuesta que garantice la seguridad y la tranquilidad de vecinos y viajeros.

María Vázquez

(Ourense)