Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 2 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 2 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Camiño das termas

Camiño das termas | La Región

En Ourense parece ser que gústanos ter todas as cousas a medias. Esta é a sensación que temos os ciudadáns que de maneira habitual paseamos pola pista vermella camiño das termas. Unha zona de paseo e desfrute que con bastante frecuencia temos que compartir con vehículos. E así andamos.

Miguel González Rodríguez (Ourense)

Junta peligrosa en el carril bici

Bicicleta en zanja. | La Región

En el paso de peatones y bicis del carril bici que hay en la zona de Salesianos, han quedado las juntas de dilatación sin sellar lo que ya ha provocado más de una caída al introducirse fácilmente la rueda en ellas.

Antonio Vázquez Diz (Ourense)

Menuda porquería

Vaya porquería. | La Región

Al lado de Taller Paco, en la avenida Zamora, la gente puerca hace este tipo de cosas. Eso no es un contenedor, por favor; poco importa que lo limpien.

Josefa Rodríguez Rodríguez (Ourense)