Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 1 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 1 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Nuestro día a día

Basura en calle Cabeza de Manzaneda

Con el panorama que se puede apreciar en las imágenes tenemos que convivir día tras día los vecinos de la calle Cabeza de Manzaneda, a la altura del número 15. En pleno siglo XXI esta situación no es ni medio normal, y es urgente que se le ponga una solución.

Rosa Freire Cid

(Ourense)

Brutalismo innecesario

Avenida Otero Pedrayo.

En la avenida Otero Pedrayo, en la reforma para preparar el “refugio climático, se están instalando estos mamotretos, que de momento lo único que hacen es quitar zonas de aparcamiento. ¿Realmente son necesarios este tipo de elementos en nuestra ciudad?

Toni Ferreiro

(Ourense)

Cada uno a lo suyo

Carril bici en avenida de As Caldas

En la avenida de As Caldas parece que los conductores no se terminan de acostumbrar al carril bici. Todos los días hay alguien, como el dueño de este vehículo, que aparca en él sin importarle el resto de ciudadanos.

Daniel Rodríguez

(Ourense)