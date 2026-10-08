Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 8 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 8 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Basura sobre basura sin recogida

Basura sobre basura sin recogida

En algunas zonas de la ciudad se empieza a complicar dejar la basura en los contenedores. Desperdicios, muebles y demás objetos se acumulan durante días. Nadie le pone solución y cada día el problema aumenta.

Javier Rodríguez (Ourense)

Aparcamientos en lugares prohibidos

Aparcamientos en lugares prohibidos

Un vecino decidió aparcar en plena calle Concordia, saltándose todas las normas de circulación. Debe ser un ciudadano de primera clase, porque el resto de conductores si hacemos algo parecido nos llevamos una multa seguro.

Margot O. Prol (Ourense)

Reiteración de infracciones

Reiteración de infracciones

El coche que se puede ver en la imagen se pasó toda la mañana en uno de los pasos de peatones que hay en la calle San Rosendo, entorpeciéndolo, y en especial a aquellos que van en silla de ruedas o a los que llevan carritos de niños por ejemplo. La reiteración de este tipo de infracciones en el barrio va en aumento y la Policía Local parece no enterarse, y eso que están cerca de la zona.

Concepción Estévez (Ourense)

Isto rasca

Isto rasca

A veciñanza alucina co cruzamento da avenida de Zamora coa rúa Nosa Señora do Viso. Andaron uns operarios días pasados e antes os automóbiles arrastraban os baixos, agora é aínda peor. Unha vez que arranxaron as tuberías non poideron deixar en condicións o firme. Non digo que a culpa sexa deles, pero si da Administración competente.

Xosé Daniel Martínez González (Ourense)