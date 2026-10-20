Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 20 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 20 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Macetas que impiden la visibilidad

Macetas que impiden la visibilidad | "

Desde hace más de un año se ubicaron cuatro macetas en la calle Xoán XXIII, a la altura del portal 14, que dificultan la visibilidad al salir con el coche del garaje del portal 16. Ha habido numerosas quejas al Ayuntamiento para que las distribuyan mejor o las retiren de esa ubicación, sin embargo la respuesta ha sido que no dificultan la visibilidad y por tanto no las van a mover.

Rafael de Andres

(Ourense)

Vertido de aguas fecales

Vertido de aguas fecales

Nada cambió desde hace seis meses en la plaza Xesús Ferro Couselo de Vistahermosa, la suciedad y el vertido de aguas fecales sigue siendo el día a día de los vecinos que allí vivimos sin que las Administraciones hagan nada para solucionarlo.

Rubén García

(Ourense)

Un parque abandonado

Un parque abandonado

En la imagen se puede ver el lamentable estado en el que se encuentra el parque de los perros en el Sexto Instituto. Entre jabalís, que destrozan las verjas y los jardines, la maleza, la falta de bancos dentro del recinto y el arreglo de las rejas, parecemos tercermundistas. Urge reparación.

José Manuel Lamas

(Ourense)

Ratas en las calles de Ourense

Ratas en las calles de Ourense

Ratas muertas junto al parque infantil de la plaza Daniel González.Yo, a título personal, contacté a lo largo de los últimos años varias veces con el Ayuntamiento para que procediera a desratizar la zona, y lo hicieron en principio para las zonas del aparcamiento y el parque, pero no es suficiente si no se plantea un plan más agresivo para eliminarlas en un área más extensa y con actuaciones de control periódicas y de seguimiento.

Ángela García

(Ourense)

Vehículos estorbando a los autobuses

Vehículos estorbando a los autobuses

Turismo estacionado en la parada bus mientras su dueño estaba en el estanco. Además profirió insultos hacia las personas.

Elías Domínguez

(Ourense)