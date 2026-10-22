Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 22 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 22 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Punto limpio descuidado

Punto limpio descuidado

Esto es lo que nos encontramos todos los días los vecinos de Arnoia y los peregrinos que hacen el Camiño Miñoto cuando pasamos por el “punto limpio” de Ribadavia. Quién sabe... tal vez sea el nuevo albergue municipal. Todos esos enseres llevan al menos 15 días ahí, y cuando no son esos, son otros. Es vergonzoso cómo está siempre ese “punto limpio”.

Yolanda Sanz (Ribadavia)

Suciedad en la calle Xoán XXIII

Suciedad en la calle Xoán XXIII | La Región

Esta es la situación de la calle Xoán XXIII de la ciudad de Ourense en sus accesos a los locales comerciales y portales. Presentan un elevado nivel de suciedad, provocado principalmente por los orines de los animales. Esta situación persiste debido a la falta de limpieza periódica de dichas zonas, lo que genera problemas tanto de salubridad como de imagen y convivencia vecinal. Esta ciudad cada vez presenta un estado más deplorable debido a la falta de limpieza.

Rafael de Andrés (Ourense)