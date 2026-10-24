Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 24 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 22 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Malas hierbas en la estación de Renfe en Ourense

Malas hierbas en la estación de Renfe en Ourense

¿Cómo puede ser posible que en la propia estación de Renfe en Ourense crezcan malas hierbas a la vista del público? Como se aprecia en la imagen, sacada desde la puerta de entrada al andén, nacen malas hierbas para dar la bienvenida a los viajeros. Si esto está así en la propia estación... ¿cómo estarán las vías?

Luis Rego

(Ourense)

Paredes llenas de porquería

Paredes llenas de porquería

¿Cuándo aprenderán algunos que las paredes de los edificios no son para pegar publicidad? ¿Cuándo procederán las administraciones locales (por ejemplo de Ourense o San Cibrao en este caso) a castigar económicamente estas prácticas. A ver si después de las próximas elecciones…

Xoana V. Fernández

(Ourense)

Avenida de Portugal, ¡sálvese quien pueda!

Avenida de Portugal, ¡sálvese quien pueda!

En la avenida de Portugal, además de soportar unas obras interminables, es habitual tener situaciones como esta en la que los coches ocupan las aceras, obligando a los peatones a pasar por la calzada. Algún día esperamos volver a tener una calle en condiciones.

Manuel Barreiro

(Ourense)