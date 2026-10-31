Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 31 de octubre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 31 de octubre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Aparco donde quiero

Aparco donde quiero. | La Región

Coche “muy bien aparcado” al lado de un colegio. Acaba de pasar un niño en silla de ruedas y ha tenido que dar la vuelta arriésgándose porque el coche le impide acceder a los rebajes de la acera para cruzar la calle con seguridad. Ourense, ciudad sin ley.

Óscar González Coello (Ourense)

Rúas descoidadas

Rúa sin cuidar. | La Región

Señor alcalde, os veciños de Castelo Ramiro tamén pagamos impostos. A ver se manda a patrulla de mantemento das beirarrúas dar unha volta para tapar as foqueras que hai nelas. Iso faise cun pouco de masa e pouco gasto, a verdade, pola marxe dereita da dita rúa sería necesaria esa actuación.

Manuel Canal (Ourense)

Parque diminuto

Parque Río Mao. | La Región

En el pequeño parque de la calle Río Mao, en este espacio tan reducido se concentra un gran número de niños jugando a la pelota, lo que genera riesgo constante de balonazos hacia personas mayores que transitan por la zona y clientes de la terraza de un bar contiguo.

A esto se suma la presencia de una fuente con cantos puntiagudos donde ya han caído varios menores, representando un peligro urgente. No buscamos impedir el ocio infantil; los niños necesitan jugar con seguridad, pero resulta necesario habilitar una pista cerrada o zona delimitada específica para el balón, además de proteger o reformar la fuente.

Por ello, solicitamos al Ayuntamiento una inspección urgente que evalúe los riesgos y adopte medidas preventivas antes de que ocurra un accidente grave.

María Mosquera (Ourense)