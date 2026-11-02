Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 2 de noviembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 2 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Parque abandonado

Estado del parque Lonia.

Lastimoso estado del parque Lonia. Bancos rotos, árboles caídos, papeleras fantasmas. Urge que el concello se haga cargo del mantenimiento y reposición del mobiliario estropeado. Los vecinos de Lonia merecemos también terner espacios públicos decentes.

Gonzalo Sánchez

(Ourense)

Hace tiempo que estamos humanizados

Hace tiempo que estamos humanizados

Según el diccionario de la lengua española humanizar supone: “hacer algo humano, familiar, afable, y ablandarse”. Hace más de dos años que estos carteles, y alguno más, fueron colocados ahí para informarnos de que nuestro alcalde nos quiere humanizar. Pues bien, ya estamos humanizados, más o menos. Las obras se acabaron hace mucho tiempo y los carteles siguen ahí. Ni el constructor de la obra pública, que se supone pidió permiso limitado para colocarlos, ni el ayuntamiento que lo concedió, se han molestado en retirarlos después de dos años. Una muestra más de desidia municipal y falta de respeto al espacio público.

Maribel Outeiriño

(Ourense)

Solucións eficaces

Solucións eficaces

Detrás dos muelles da estación están poñendo protección ao talud. A miña pregunta é, non se pode poñer un poste e non atar os cables a árbore? Que vai pasar condo morran ou si ese cable non axudará a que remate a súa vida antes? Penso que ten que haber outras solucións.

Javier Vieira Díaz

(Ourense)