DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy domingo, 1 de noviembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este domingo, 1 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
Nunca jamás nuestro ayuntamiento hizo derroche de tanto conocimiento de idiomas. Nada menos que en cinco idiomas informa a los vecinos que esta prohibido subirse a la colorida vaca situada delante del antiguo Banco de España. La tal, estaba antes en la plaza Paz Nóvoa donde era disfrutada por los niños que la montaban y la tocaban a placer. La tal vaca es obra del escultor Leandro Sánchez, francamente graciosa, que la Fundación Cum Laude regaló a la ciudad. La pregunta es: ¿a qué viene prohibir tocar una escultura callejera? Si resulta que el material del que está hecha no resiste los toqueteos de los vecinos habrá que plantearse ponerla a cubierto o buscar otro material. La prohibición resulta un tanto absurda y exagerada.
Maribel Outeiriño (Ourense)
SOS bosque “amazónico” en rúa Diego Sarmiento Acuña, nº 2 e 4 de Ourense. As lapas están agardando pra meternos no Cemiterio de San Francisco: o remate da vida, aí o vedes; o destino “da nosa” alma, según obredes. Obramos moi ben; do millorciño de Ourense. Un exemplo de veciñanza, pagamos coma todos, recibimos o que nos dan sen “rexistrar”.
Antonio Rodríguez (Ourense)
Esto es la rúa de Vilamarín. Un vecino echa la mierda de su casa a la calle. Ya lo hemos denunciado y nadie hace nada.
Carlos Iglesias (Ourense)
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