Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy lunes, 9 de noviembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 9 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

No es ciudad para buses

Coches mal aparcados en las paradas de bus. | La Región

La tradición manda que en Ourense los coches puedan campar a sus anchas y estacionar donde lquieran. Si es una parada de autobús, mejor que mejor. Los más chulos son los que se piensan que por ser del Concello pueden aparcar literalmente en cualquier sitio. Y tienen razón, porque no parece que la Policía preste mucha atención a este asunto. Algunos creen que están por encima los demás y se lo permitimos.

Elías Domínguez (Ourense)

Estanque en muy mal estado

Estanque en mal estado. | La Región

En el Parque Miño este estanque lleva en este lamentable estado desde hace un año. Convertido en una silveira sin que nadie haga nada por solucionarlo. ¿Cuándo lo van a limpiar? Esto es solo un ejemplo del mal estado en el que está este parque, y el problema es que el resto de parques de la ciudad de Ourense no se encuentran en un mejor estado de conservación.

Carlos Crespo (Ourense)

Motos en las aceras

Motos en acera. | La Región

En esta ciudad hay un problema con las motos, y es que parece que pueden aparcar sin ningún problema en las aceras. Todos los días la misma imagen en toda la ciudad.

Miguel Álvarez (Ourense)

En medio del paso

En el medio del paso. | La Región

En un paso estrecho de A Ría, en Vilamarín, llegaron estos individuos y decidieron aparcar. Lo sabe el Ayuntamiento y las autoridades, pero no hacen nada, y los habitantes de la zona también se han quejado. Ya lo harán cuando sean las elecciones.

Carlos Iglesias (Ourense)