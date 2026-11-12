DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 12 de noviembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 12 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
Quero solicitar que se instalen bolardos para que non se poida estacionar nas medianas recén arranxadas por mor do refuxio climático. Estanse a adoptar estas mesmas rutinas de estacionamento na zona de adoquín e xardín das medianas na rúa Otero Pedraio dende o número 2B ata a cafetería Bekas. Tamén deberían tomarse medidas para o conservar as zonas en bo estado e non volver ao anterior. Nunha das fotografías pode verse o lamentable estado no que deixaron o estacionamento de vehículos.
Aitor Vispo López
(Ourense)
Como siempre, en las calles de Ourense no se respeta la zona de aparcamiento de motos. Van a tomar algo al bar y dejan el coche siempre ahí. Estaría bien que de vez en cuando se pase la Policía Local a dar una vueltecita y dar un escarmiento a algun@.
Miguel Rodríguez
(Ourense)
El camino que une el centro de salud de A Cuña con la avenida de la Universidad es solo peatonal y no se realizó con fines de tránsito de vehículos. Desde hace tiempo los coches pasan sin control por este camino, donde hay niños, mayores y minusválidos que van andando al centro de salud. Esto parece una autopista y algún día habrá un atropello o una desgracia. Nadie lo controla ni vigila.
Ángela Coca Martínez
(Ourense)
En la calle Manuel Pereira continúa este hierro en la acera, los restos de un bolardo arrancado. Es un auténtico peligro para los peatones, y más estando en la puerta de un colegio.
Eduardo Alberca Valera
(Ourense)
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