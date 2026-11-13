Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy viernes, 13 de noviembre

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 13 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

El barrio de O Pino, sin limpiar

Suciedad en el barrio de O Pino.

En la Travesía da Vía Vella, en el barrio de O Pino, la limpieza brilla por su ausencia. En las imágenes se muestra un ejemplo del lamentable aspecto que presenta esta zona, comprobándose que el tiempo sin una limpieza mínima empieza a ser bastante considerable.

Josefa Martínez

(Ourense)

Aparcando donde me da la gana

Vehículo mal aparcado en Pena Corneira.

El dueño de este vehículo decidió aparcar olvidándose de que no es el único individuo en la ciudad. La situación corresponde al cruce entre las calles Pena Corneira y Peña Trevinta, donde ni corto ni perezoso no se le ocurrió mejor idea que dejar su coche obstaculizando el paso al resto de vehículos y limitando la visión de estos hacia el paso de peatones que se encuentra justo después de la zona que se puede ver.

Maria Emilia Carvajal Mosquera

(Ourense)

El salvaje oeste en las calles de la ciudad

El salvaje oeste en las calles de la ciudad

Desde que quitaron la zona azul, no hay quien aparque en todo Ourense. Los coches tienen que parar en doble fila. Desde que al señor alcalde se le ocurrió la idea de quitar la hora, hay coches que llevan aparcados un mes sin moverlos. Y el resto de ciudadanos tienen que aparcar mal y exponerse a ser multados.

José Domínguez Fernández

(Ourense)

Okupación de las paradas de autobús

Vehículo aparcado en una parada de bus de Barrocás.

Nuevo ejemplo de vehículos aparcados en la zona destinada a la parada de los autobuses. En este caso es en el barrio de Barrocás, pero es habitual en toda la ciudad.

Elías Domínguez

(Ourense)