DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 14 de noviembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 14 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
Esta imagen corresponde a la calle Xosé Luis López Cid. Aparte de parecer un polígono de coches aparcados, ahora se deja la basura en el suelo y los muebles varios días sin recoger. Señores ciudadanos, la basura se mete en el contenedor y hay un número de teléfono en el que te dicen cuándo deben ponerla en la calle y ese mismo día la recogen. ¡Vaya por delante!
María Vázquez (Ourense)
Parece que lo de dejar urinarios en la vía pública empieza a ser una costumbre. Hace unos días los Ecovigilantes de Franciscanas Ourense se encontraron uno en la avenida Alfonso Rodríguez Castelao. Poco después encontraron el que se puede ver en la foto superior en la calle Doctor Temes. El día 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Váter, pero parece que se hace muy difícil la espera.
Gonzalo Sánchez (Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy sábado, 14 de noviembre
BAJAN LIGERAMENTE LOS PRECIOS
La inflación en Ourense sigue por encima del 5% a pesar de moderarse
Lo último