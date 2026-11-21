Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 21 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Una marranada en A Cuña

Una marranada en A Cuña.

Esta es la situación cotidiana de las papeleras y alrededores en A Cuña, a la altura del centro de salud. Es diario. Las papeleras no las recogen, en general está todo muy dejado de la mano de la limpieza, y es que entre contenedores, papeleras y los humanos, que somos unos marranos, esto se nos va de las manos.

Milagros Camiña Fernández

(Ourense)

Convivencia para todos

Convivencia para todos.

Se agradecería a los coches que aparcan en el barrio de Vistahermosa (y otras zonas de la ciudad también) que, ya que aparcan en zonas no habilitadas como son algunas plazas del barrio, al menos no ocupen las aceras e impidan el paso de carritos o sillas de ruedas.

David Sánchez

(Ourense)