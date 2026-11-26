DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 26 de noviembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 26 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
Dando un paseo por la calle río Sil, una se encuentra con situaciones como ésta. El dueño de esta furgoneta decidió que el mejor sitio para estacionar era justo encima del paso de peatones. Igual pensó que la gente tiene poderes para atravesar los vehículos. El civismo habitual.
Luz Dacoba Vázquez
(Ourense)
Parece que dunha vez por todas vaise “solucionar” o problema dos contenedores soterrados. Eses mesmos que o noso alcalde de Ourense prometera que ia arranxar en tres meses. Pois ben, agora botamos algo de area, anúlanse e listo. Costoulle sete anos, pero agora cumpriu.
Ángel Ferreira Vázquez
(Ourense)
En numerosas calles de la ciudad nos encontramos con aceras y paseos llenos de hojas. Esto, unido a las últimas lluvias, supone un riesgo de caídas para todos pero sobre todo para las personas mayores. El Concello debería actuar con más eficacia para evitar caídas y problemas entre la población.
Manuel S. Seoane
(Ourense)
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