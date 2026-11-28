Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este sábado, 28 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Furgoneta sobre la acera en As Lagoas

Furgoneta sobre la acera en As Lagoas. | "

Frente al establecimiento 24 horas del barrio de As Lagoas, en las inmediaciones de la universidad, me encontré con esta furgoneta ocupando la acera, un espacio destinado al tránsito peatonal. Resulta especialmente preocupante que en nuestra ciudad se utilicen las aceras como zonas de estacionamiento, dificultando el tránsito de peatones, personas con movilidad reducida y familias con carritos de bebé. La educación vial brilla por su ausencia.

Alexandre Alonso

(Ourense)

Es surrealista

Coche mal aparcado en Ourense.

El propietario de este vehículo que decidió aparcarlo de esta manera debe estar pensando que la calle le pertenece y puede dejar su coche donde le da la gana. Una pena.

Manuel Álvarez

(Ourense)

Una ciudad abandonada

Pintadas en Ourense.

Caminar por el centro histórico de Ourense supone un ejercicio de valor que no todo el mundo tiene. Los despistados turistas que recorren la ciudad salen horrorizados de un lugar llenos de pintadas y casas que -literalmente- que se caen a pedazos.

Marcos Vázquez

(Ourense)