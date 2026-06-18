Un cuarto de la población de Ourense será extranjera en el 2041

La provincia volverá a la senda de la pérdida de población tras un breve ciclo de crecimiento. Según las proyecciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia ganará habitantes año a año entre 2026 y 2031, pasando de 306.472 a un pico de 307.881 residentes. A partir de ahí, la tendencia se invertirá hasta cerrar 2041 con 303.918 habitantes, sufriendo una pérdida neta de 2.554 personas en quince años.

La inmigración funcionará como freno ante esta caída. Los residentes nacidos en el extranjero pasarán de 52.140 a 82.903 personas, elevando su peso al 27,28% del censo total. Este aumento de 30.763 nuevos residentes compensará el retroceso de la población autóctona, que bajará de 254.332 a 221.015 habitantes.

La clave de este sostén radica en que el saldo migratorio internacional siempre será positivo. Las llegadas anuales desde otros países pasarán de 5.880 en 2026 a 3.728 en 2040, mientras que las salidas al extranjero caerán de 2.542 a 1.849. Este balance aportará entre 1.800 y 3.300 personas netas cada año de forma ininterrumpida.

A esto se suma la migración interior con el resto de España, que también dejará un saldo positivo. En 2026, Ourense recibirá 6.071 personas de otras provincias y perderá 5.590, con una ganancia neta de 481 residentes. Para 2040, las entradas subirán a 7.006 anuales y las salidas a 6.081, lo que casi duplicará ese beneficio hasta los 925 ciudadanos al año.

Paralelamente, este flujo constante de población extranjera más joven hará repuntar la natalidad de la provincia un 11,2%, subiendo los nacimientos de los 1.346 de la actualidad a 1.497 partos anuales hacia el año 2040. En conclusión, los datos estadísticos demuestran que Ourense dependerá totalmente de la llegada de personas de fuera para lograr sostener su censo provincial.

Un tercio de la provincia tendrá más de 65 años

El envejecimiento de la población ourensana detallado por el INE será sumamente duro de sostener de cara a los próximos años. Los mayores de 65 años pasarán de 99.264 a 113.203 personas en la provincia, superando con creces un tercio de todo el censo total registrado en el año 2041.

Al haber cada vez menos población en edad laboral, la balanza económica cambiará. La estadística oficial indica que por cada diez personas que estén trabajando y aportando con sus cotizaciones, habrá otras 8,5 (entre menores y jubilados) que dependerán de esos fondos para recibir sus pensiones o atención sanitaria. Este descenso de trabajadores activos obligará a las administraciones a reorganizar por completo el gasto público disponible.