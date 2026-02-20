Uno de cada cuatro delitos en Ourense se cometen a través de una pantalla

Ourense es hoy una provincia con menos delitos violentos, con viviendas más seguras frente a los robos físicos pero, por contra, se enfrenta al desafío de los ladrones silenciosos que actúan robando claves, suplantando identidades y vaciando cuentas bancarias a través de internet.

En 2025, hubo un repunte general de las cifras de criminalidad tanto en la ciudad como en la provincia. Según el Ministerio del Interior, la provincia registró un crecimiento en torno al tres por ciento en el total de infracciones penales respecto al año anterior. La ciudad sigue siendo el gran foco delictivo, aglutinando casi la mitad de todas las infracciones de la provincia y registrando un aumento del cinco por ciento.

Los robos con fuerza en domicilios experimentaron una caída notable en la ciudad, rozando un descenso del 15 por ciento al pasar de más de un centenar de asaltos el año anterior a no llegar a los cien en este último ejercicio. A nivel de toda la provincia, este delito bajó casi un nueve por ciento. Por su parte, los atracos, es decir, los robos con violencia e intimidación como pueden ser los tirones en la calle, también están en franco retroceso: cayeron cerca de un nueve por ciento en la ciudad y más de un siete por ciento en el conjunto de la provincia ourensana.

En cuanto a los delitos más graves, aquellos que atentan contra la vida ya la integridad física, bajaron a la mitad en la provincia, registrándose un único homicidio en todo el año: el crimen machista de O Bolo. Las peleas callejeras graves, que incluyen lesiones y riñas tumultuarias, también descendieron en torno a un seis por ciento, lo que indica que hay una menor violencia en las calles y en el ocio nocturno.

El punto preocupante se encuentra en los intentos de homicidio, que en la provincia pasaron de cinco a ocho. Por otro lado, los delitos contra la libertad sexual, que con razón generan una inmensa sensibilidad y alarma en la sociedad, se mantuvieron completamente estables en la ciudad, con exactamente el mismo número de denuncias que el año anterior. Si bien a nivel provincial subieron levemente en su conjunto por otro tipo de abusos, cabe destacar muy positivamente que el delito más grave de todos, la agresión sexual con penetración, logró reducirse de forma considerable tanto en el total de la provincia como en el ámbito urbano.

Los hurtos aumentaron más de un cinco por ciento en la ciudad de Ourense, superando la barrera del millar de casos anuales. Pero el verdadero agujero negro para la seguridad actual se encuentra en el mundo digital. El Ministerio del Interior lleva meses advirtiendo de que el crecimiento de la criminalidad está empujado en toda España por las estafas a través de internet, y Ourense no es ninguna excepción. Sólo en la ciudad, las estafas informáticas crecieron más de un doce por ciento en tan solo un año. Esto se traduce en que miles de ciudadanos acudieron a las comisarías y cuarteles para denunciar fraudes digitales a lo largo de 2025. El volumen es tal que, a día de hoy, aproximadamente uno de cada cuatro delitos que se cometen en Ourense ya no ocurre en una calle o en una casa, sino a través de una pantalla.

Por su parte, en Galicia se contabilizaron 96.066 infracciones penales, lo que supone un incremento del 0,9% con respecto a 2024. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó que es la segunda comunidad más segura de España. En relación con la cibercriminalidad, hizo un llamamiento a la prudencia y al a concienciación ciudadana.