Cuatro reventones en un día por un bache "gigante" en la A-52 sentido Ourense: "Explotó al momento"

Alejandro, junto a la grúa después de que la rueda de su coche sufriera un reventón en la A-52 a su paso por Vilaza

El temporal que dejó la borrasca Ingrid no fue el único obstáculo que se encontraron los conductores que se atrevieron a coger el coche este pasado fin de semana en la provincia. Una serie de varios baches muy próximos se cobró este domingo al menos pinchazos de ruedas de cuatro coches en la A-52 dirección Ourense, según afirmó la Guardia Civil.

Uno de los que sufrieron las consecuencias fue Alejandro, quien partió desde Ourense el sábado con varios amigos dirección Palencia para ver el partido del COB, y que el domingo volvió a coger la carretera para acudir a los Anexos del José Zorrilla y animar a su UD Ourense frente al Real Valladolid Promesas. "En una de estas pinchamos", predecía ya al pasar por A Gudiña. Y así fue.

A la altura de Verín

Alejandro cuenta cómo el firme de la A-52 ya se las traía a la altura de A Gudiña, lo que, sumado al temporal y al corte de un sentido completo, "es peligroso": "Es lamentable el estado de la carretera, con socavones de dimensiones bastante considerables y con velocidad limitada a 60 km/h". Sin embargo, el mayor problema llegó a la altura del kilómetro 166 dirección Ourense, pasando por Vilaza, Verín.

"Pasamos varios que ya nos dieron miedo aún viniendo con cuidado, pero este fue tan grande que reventó la rueda delantera derecha al momento", recuerda Alejandro, quien veía cómo su largo viaje todavía no llegaba a su fin. No fue la única víctima de la fochanca, puesto que según comentó la propia Guardia Civil, "éramos los cuartos en pinchar hoy ahí".

Ubicación aproximada del bache | Google Maps

El reventón tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas del domingo, por lo que no es descartable que haya habido otros conductores que sufrieran el mismo incidente. Finalmente, Alejandro y sus amigos llegaron a Ourense en taxi, con el susto en el cuerpo y la ropa empapada por aguantar el temporal a la intemperie.

17,6 millones para un tramo habitualmente mal conservado

No es la primera vez que el estado de la autovía supone un peligro para los conductores. Ya en el 2023, este periódico hablaba de la obsolescencia de este tramo de la carretera repleto de baches, grietas y apaños.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sacó a licitación a finales de noviembre de 2025 las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-52 entre los kilómetros 138 y 176, incluyendo así el tramo del bache mencionado. La actuación cuenta con un presupuesto de 17,6 millones de euros.

Imagen del tramo | Ministerio de Transportes

El objetivo del mismo es mejorar la seguridad vial, recuperar la capacidad del firme y prolongar la vida útil de esta vía clave que conecta el sur de Galicia con la Meseta y soporta un elevado tráfico de personas y mercancías. Los trabajos incluirán la renovación parcial del pavimento, la aplicación de una nueva capa de rodadura, la reparación de juntas en viaductos y pasos superiores, la actualización de sistemas de control de tráfico y la mejora de la señalización horizontal y elementos de seguridad. Algo que por el momento no parace haber llegado a puerto.