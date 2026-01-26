La primera víctima mortal por un accidente de tráfico en 2026 era un vecino de Ourense
ATROPELLO EN SANDIÁS
Un vecino de Ourense ha muerto en Sandiás tras ser atropellado en la N-525, siendo el primer fallecimiento en la vía del 2026 en la provincia. En el año 2025, seis de las 14 fallecidos en las carreteras ourensanas fueron peatones, el 44 por ciento del total.
La siniestralidad vial en la provincia comenzó este 2026 de la misma forma trágica en la que se cerró el año anterior, apuntalando la tendencia de los atropellos. El primero mortal del año se registró a las 19,35 horas del domingo en el kilómetro 202,6 de la carretera N-525, a la altura del lugar de Coalloso, en Sandiás. Este primer fallecido de 2026, José María B.F., de 43 años y vecino de la ciudad de Ourense, da continuidad a un patrón que ya marcó el balance del año pasado, un ejercicio que se cerró con 14 víctimas mortales en las carreteras ourensanas (tres de ellos urbanos). Seis de las víctimas fueron peatones.
El accidente se produjo en un tramo recto que carece de iluminación artificial y en el que, según los primeros datos, la víctima caminaba sin chaleco reflectante e intentaba parar a los vehículos, invadiendo la calzada, según atestiguaron llamadas previas de los usuarios de la nacional a la Guardia Civil de Tráfico. A dos kilómetros, en ese mismo vial, en Xinzo, ya había fallecido una mujer el 15 de octubre del pasado año cuando, tras bajar de un coche, cruzó la calzada.
Las pruebas de drogas y alcohol realizadas al conductor implicado, a bordo de un Volkswagen Golf, dieron negativo. “Me crucé con un coche que me dio las largas para avisarme del peligro y después no lo vi, fue como si se me echase encima”.
El análisis de los datos de 2025 dibuja un perfil de víctima muy definido que poco tiene que ver con la velocidad o el estado de las carreteras, pues la provincia no registra actualmente tramos de concentración de accidentes o puntos negros. Los cinco peatones fallecidos en carreteras interurbanas el año pasado superaban los 80 años. En muchos de estos casos, la causa del siniestro estuvo ligada a factores de salud, concretamente al deterioro cognitivo de las víctimas.
