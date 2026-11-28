Cada 22 de diciembre, miles de ourensanos siguen pendientes de los números que cantan los niños de San Ildefonso con la esperanza de que la fortuna vuelva a detenerse en la provincia. Sin embargo, la relación de Ourense con el Gordo de la Lotería de Navidad ha sido históricamente esquiva. Hubo que esperar hasta el siglo XXI para que el primer premio llegase a un punto de venta ourensano.

Desde entonces, únicamente cuatro establecimientos de la provincia han tenido el privilegio de repartir el premio más deseado del sorteo extraordinario de Navidad. Ha sucedido en tres sorteos diferentes, los de 2008, 2018 y 2023, en los que se vendieron un total de 14 décimos premiados por valor de 4,6 millones de euros.

2008: Allariz rompe una sequía de casi dos siglos

El 22 de diciembre de 2008 quedó marcado en la historia de la provincia. El número 32.365 se convirtió en el primer Gordo de la Lotería de Navidad vendido en territorio ourensano desde que comenzó a celebrarse el sorteo en 1812.

La protagonista de aquella jornada fue la administración número 1 de Allariz, A Meiga, regentada entonces por Perfecto Fernández, que había vendido diez décimos del número agraciado. En total, repartió tres millones de euros, ya que por aquel entonces el primer premio estaba dotado con 300.000 euros por décimo.

La noticia provocó una gran expectación en la villa del Arnoia, donde vecinos y medios de comunicación se acercaron hasta la administración para celebrar el histórico acontecimiento. Sin embargo, buena parte de los décimos habían sido vendidos durante el verano, presumiblemente a turistas, por lo que apenas trascendió la identidad de los afortunados.

El recuerdo de aquel premio sigue presente entre los clientes de A Meiga. Quince años después de repartir el Gordo, Juan Prendes, sucesor de Perfecto Fernández al frente de la administración, reconocía en declaraciones a La Región en diciembre de 2023 que el 32.365 continuaba despertando interés entre los compradores: “Siguen pidiendo tanto ese mismo número como similares”.

2018: El Gordo llega por primera vez a la ciudad de Ourense

Una década después, la fortuna volvió a detenerse en la provincia. En esta ocasión fue la capital ourensana la que estrenó su particular historial con el primer premio de la Lotería de Navidad.

El número 03.347 dejó 800.000 euros en dos décimos despachados a través del terminal del bar Cervantes, situado en la calle del mismo nombre, en pleno Casco Vello.

Los responsables del establecimiento recibieron con sorpresa la noticia y apuntaron a la posibilidad de que los boletos hubiesen sido adquiridos por visitantes de fuera de la ciudad. Ourense sumaba así su segundo Gordo provincial y el primero vendido en la capital.

2023: La suerte de los hermanos Carballeda en Ourense

Otros cinco años tuvieron que transcurrir para que el primer premio regresase a la provincia. El 88.008 puso fin a la espera el 22 de diciembre de 2023, en una jornada que tuvo como protagonistas a dos hermanos dedicados a la venta de lotería.

Luis Carballeda vendió uno de los décimos agraciados en su administración La Suerte, ubicada en la calle Ervedelo, en el barrio ourensano de O Couto. El boleto estaba premiado con 400.000 euros y permitió a la ciudad celebrar por segunda vez el Gordo de Navidad.

2023: Xinzo de Limia se estrena con el primer premio

Aquel mismo número también llevó la alegría hasta la capital de A Limia. Herminio Carballeda, hermano de Luis y responsable de la administración A Pantalla Meiga, había vendido otro décimo del 88.008, igualmente premiado con 400.000 euros.

Xinzo de Limia se incorporó así a la lista de localidades ourensanas que han repartido el primer premio de la Lotería de Navidad. Los dos hermanos celebraron juntos un éxito que situó a sus respectivas administraciones en el mapa de la fortuna.

Los cuatro puntos de venta que han repartido el Gordo en Ourense

2008: A Meiga, en Allariz. Número 32.365 (3.000.000 de euros).

2018: bar Cervantes, en Ourense. Número 03.347 (800.000 euros).

2023: La Suerte, en Ourense. Número 88.008 (400.000 euros).

2023: A Pantalla Meiga, en Xinzo de Limia. Número 88.008 (400.000 euros).

Ni en 2024 ni en 2025 volvió a caer el primer premio en la provincia. Con la llegada de un nuevo sorteo el próximo 22 de diciembre, Ourense buscará ampliar una lista de establecimientos agraciados que, tras más de dos siglos de historia de la Lotería de Navidad, sigue siendo especialmente reducida.