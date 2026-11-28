Exaspera la fatuidad del debate político posmoderno. ¿Calladita? Dos horas y cuatro minutos de parlamento entre los cuatro grandes candidatos, tratando todos los temas que preocupan a la nación, y la media España, o acaso menos, lobotomizada por el sanchismo seguía este viernes persignándose a cuarenta santiamenes por segundo, escandalizadísima por una frase de Feijóo sacada de contexto tan burdamente que a mí me daría vergüenza tener que utilizarla como argumento para defender a los míos, si yo supiera quiénes son los míos.

Lo único bueno de la historia es que permitió a los españoles comprobar en vivo y en directo cómo fabrica Sánchez su impostura, y el modo en que hace ya mucho tiempo que consignó su suerte a la mentira como método de supervivencia, como manera de estar en el mundo. Solo eso explica por qué el momento “calladita” nos permitió ver al Sánchez más relajado y suelto de todo el debate, porque nada con espeluznante felicidad en las aguas de la mentira, como le ocurre, ya es casualidad, a Belcebú.

Pero, además, déjenme que hable como todos lo hacemos en la calle, y no como si nos hubiéramos vuelto idiotas: ¿Qué pasaría si Feijóo le hubiera dicho realmente a Colau que se estuviera “calladita”? ¿Me lo explican? ¿Cuál es exactamente el problema en un debate político, repleto de tensión, entre dos -teóricamente- adultos? ¿Es que no se le puede decir “tú, calladita” a una hembra pero sí a un macho?

Por lo demás, me da muchísima pereza este infierno iliberal en que la izquierda posmoderna trata de encerrarnos una y otra vez. Oigan, solo se vive una vez, déjennos en paz. Sean felices.

Escribo en viernes, con la resaca del debate, que durará pocas horas más, porque ya he explicado que, en esta campaña, las polémicas y titulares duran seis horas; al debate, por la cantidad de titulares que vierte, podríamos concederle algunas más. De todos modos, lo fundamental del combate a cuatro es que no ha cambiado nada.

Lo más relevante, quizá, es que resulta obvio que Sánchez y Colau coordinaron su estrategia al milímetro, quizá incluso lo prepararon juntos codo a codo, que parecía una obra de teatro. Un ejemplo menor pero ilustrativo: nadie duda que habían pactado una defensa cruzada frente a los agravios, con una gran sobreactuación, porque es más fácil fingir escándalo por el insulto vertido a otro que por el que uno ha recibido. Por eso, Colau salió a defender a Sánchez cuando Abascal le llamó “buitre” -hablando de fondos buitre-, y por eso Sánchez fingió hiperventilar cuando Colau fingió a su vez que Feijóo le había dicho que se estuviera “calladita”. El objetivo era no hablar de Paiporta, ni de la espantada de Sánchez y los de Colau, y lo lograron.

Al final, el socialista quedó como su mejor amigo, y Colau hizo el más lamentable papel de sujetavelas que se ha visto en la política española en las últimas décadas, si exceptuamos, por supuesto, el de Yolanda Díaz durante estos últimos años en el Gobierno.

Esta manera de anularse y venderse no la inventó Colau, ni Díaz, por supuesto, sino aquel Llamazares, que, pisoteando burdamente el legado combativo de Anguita, decidió convertir IU en la muletita de Zapatero, con el resultado que todos conocemos, que fue fagocitado por el PSOE, y más tarde engullido por Podemos.

El dimitido Óscar Puente reapareció muy activo en las redes sociales para lanzar la mayor defensa del sanchismo que ha hecho nunca. Apuesto lo que quieran a que Sánchez y el exministro han conversado y han pactado enterrar el hacha de guerra, si es que alguna vez hubo hacha.

Como el presidente necesita todo lo que esté a su alcance para arañar los muchísimos votos que le faltan según los sondeos, vuelve a utilizar a Puente como perro de presa. ¿Incluirá el acuerdo algún futuro dorado para Puente? Obviamente. Ni siquiera descartaría que tras el 29N vuelva a tener cartera ministerial y la dimisión quede un paripé electoral.

Lo único bueno de la historia es que permitió a los españoles comprobar en vivo cómo fabrica Sánchez su impostura

Un escenario remoto, puro divertimento. Feijóo gana las elecciones con mayoría simple, pacta con Vox para gobernar, pero el bloque no logra el amplio margen de escaños que le conceden los sondeos, o incluso requiere a los de UPN y Coalición Canaria para sumar la mayoría absoluta, o la abstención de PNV o Junts si la victoria es aún más amarga.

Sánchez se quedaría como líder de la oposición buscando desesperadamente encontrar la ranura por la que colar otra moción de censura y recuperar el trono. Recordemos que, hasta ahora, siempre que se ha marchado, ha vuelto, y ha vuelto con otro plan aún más pernicioso, tanto a su partido, como al Congreso.

Es improbable que se retire. Ya lo han echado de su partido y regresó por pura venganza personal. Cuanto más poder acapare y cuanto más aforado, literal y metafóricamente, pueda estar, más fácil le resultará la defensa del turbio horizonte judicial que le espera.

Hay que reconocer el ingenio, venga de donde venga, como dicen los tontos cuando condenan la violencia. El momento más divertido del debate lo protagonizaron Sánchez y Abascal, cuando el presidente le espetó “A otro perro, con ese hueso, señor Abascal”. Y el de Vox, rapidísimo y sutil, tan solo dijo: “¿A quién?”. El realizador debió sacar un primer plano de las chapitas de “Perro Sanxe” que distribuyó el PSOE en un mitin bromeando sobre el calificativo habitual al presidente.

Otro momento inquietante también estuvo protagonizado por el líder de Vox, cuando propuso a los otros tres candidatos cerrar el grifo de financiación pública a los partidos políticos, la patronal, los sindicatos y las ONG ideológicas. El silencio fue sepulcral en el plató. “¿Al menos reducirlo al 50%?”, insistió Abascal. Nuevo silencio. Ningún candidato parece estar de acuerdo en esto. Para pensar.

El debate sirvió también para que todos pudiéramos comprobar in situ lo mucho que flipa -con perdón- Feijóo con la cara dura de Sánchez. Ocho años después, el líder del PP, hijo al fin de otros modos noventeros de hacer política, no puede disimular en el rostro el asombro que le produce la realidad paralela de Sánchez, la facilidad con la que improvisa una mentira, y el rostro de cemento con el que finge sentimientos o se entrega a la demagogia. Ya no es que sean adversarios y discutan, sino que Feijóo, en el debate, por momentos, parecía salirse del programa, mirándolo en silencio, con los ojos fuera de las órbitas, como preguntándose “¿cómo es posible? ¿Pero este tipo es real? ¿Habrá una cámara oculta?”.