¿Sabe usted que cuenta la leyenda que alguna vez un conductor cruzó el Padornelo sin atravesar ninguna obra?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en Quen cho dixo, si una autovía está siempre llena de obras su función de vía rápida carece de sentido
¿Sabe usted que cuenta la leyenda que alguna vez un conductor cruzó el Padornelo sin atravesar ninguna obra? ¿Que es importante mantener el firme en buen estado, pero que si una autovía está siempre llena de obras su función de vía rápida carece de sentido? ¿Que son numerosos los kilómetros que se hacen a 80 o a 60? ¿Que a esto hay que sumar que la alternativa ferroviaria tiende a fallar? Que panorama…
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