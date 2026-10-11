Curarse a kilómetros de casa: los tratamientos sanitarios que obligan a desplazarse fuera de Ourense

Exterior de la vivienda disponible para los ourensanos que tienen que curarse fuera de la provincia.

Además de la oncología pediátrica, existen otras prestaciones de alta complejidad que obligan a pacientes del área sanitaria de Ourense a desplazarse fuera de la provincia. El sistema sanitario gallego organiza determinados procedimientos mediante centros de referencia, de modo que no todos los hospitales ofrecen toda la cartera asistencial. Esta distribución permite concentrar equipos especializados y recursos técnicos, aunque supone que algunos pacientes tengan que desplazarse a otras ciudades para recibir determinados tratamientos.

Un ejemplo es la cirugía cardíaca. El CHUO dispone de Servicio de Cardiología y de Hemodinámica, donde se realizan procedimientos como cateterismos y angioplastias coronarias, pero los pacientes que precisan una intervención propiamente quirúrgica son derivados al servicio de referencia en Vigo.

También deben desplazarse quienes necesitan una trombectomía mecánica, una técnica utilizada en determinados ictus para extraer el trombo que obstruye una arteria cerebral. En los seis primeros meses de funcionamiento de la Unidad de Ictus del CHUO, 32 pacientes fueron derivados a Vigo para someterse a este procedimiento. En estos casos, la rapidez de la atención resulta especialmente importante, ya que el tiempo transcurrido hasta restablecer el flujo sanguíneo puede influir en las secuelas del paciente.

La concentración de la alta complejidad alcanza, además, a las terapias CAR-T. Este tratamiento modifica linfocitos T del propio paciente para que reconozcan y ataquen células tumorales. El CHUO no figura entre los centros autorizados para administrarlo. En Galicia están designados A Coruña, Santiago y Vigo para adultos, y Santiago para determinadas indicaciones pediátricas. Se trata de una terapia avanzada que requiere equipos multidisciplinares e instalaciones especializadas para la preparación, administración y seguimiento de los pacientes.

También algunas técnicas avanzadas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, se concentran en A Coruña, Santiago y Vigo dentro de la red pública. En Ourense, el CHUO ofrece otras prestaciones relacionadas con la reproducción asistida, como la inseminación artificial. Los trasplantes de órgano sólido, por su parte, se realizan en los complejos universitarios de A Coruña y Santiago, aunque la distribución depende del órgano: los trasplantes abdominales se llevan a cabo en ambos centros, mientras que los de corazón y pulmón se realizan en A Coruña.

La necesidad de desplazarse no implica que Ourense carezca de atención especializada, sino que determinados tratamientos se concentran en hospitales con capacidad para asumir procedimientos de mayor complejidad. Sin embargo, para los pacientes y sus familias, la derivación puede añadir dificultades logísticas y económicas a un proceso médico ya exigente, especialmente cuando requiere ingresos prolongados, revisiones frecuentes o permanecer cerca del hospital durante el tratamiento.