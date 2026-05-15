IRPF ZONAS DESPOBLADAS
La deducción por residencia en zonas rurales que puedes aplicar en concellos de Ourense
IRPF ZONAS DESPOBLADAS
Ourense se posiciona como una de las provincias más beneficiadas por las deducciones autonómicas en el IRPF diseñadas para combatir la despoblación y atraer nuevos residentes a sus municipios.
La deducción por residencia en zonas rurales es un beneficio fiscal incluido en el IRPF autonómico de Galicia que tiene como objetivo incentivar la permanencia y la llegada de población a municipios del interior con menor densidad demográfica y problemas de despoblación. Esta deducción permite a los contribuyentes, que residen de forma habitual en determinados municipios rurales de la provincia, reducir la cantidad de impuestos que pagan en su declaración de la renta, ya que se aplica como un descuento directo sobre la cuota autonómica del IRPF.
El importe de la deducción no es fijo, ya que depende de la regulación vigente aprobada por la Xunta de Galicia y puede variar de un año a otro, aunque siempre se traduce en un ahorro en la declaración de la renta.
El objetivo principal de esta medida es combatir la despoblación en el rural de Ourense, fomentar el asentamiento de nuevos residentes, mantener la actividad económica en los pequeños municipios y contribuir a equilibrar el territorio frente al fenómeno de la “España vaciada”.
En Ourense, la deducción por residencia en zonas rurales no se aplica a todos los concellos de la provincia, sino únicamente a aquellos municipios que la Xunta de Galicia clasifica como zonas poco pobladas o en riesgo de despoblación dentro de su normativa de IRPF autonómico.
Esto significa que los concellos beneficiados son, en general, los municipios rurales del interior de la provincia, especialmente aquellos con baja densidad de población, envejecimiento y pérdida de habitantes. Entre ellos se incluyen habitualmente:
Esta clasificación puede cambiar cada año según criterios de población, envejecimiento y pérdida demográfica. No depende de un “listado fiscal fijo”, sino de la zonificación oficial de despoblación de la Xunta. Por eso, algunos concellos pueden entrar o salir de la deducción en ejercicios distintos. En resumen, la deducción se aplica sobre todo en los concellos rurales del interior y zonas de montaña, pero la clave no es una lista cerrada, sino si el municipio está oficialmente catalogado ese año como zona en riesgo de despoblación.
El contribuyente debe tener su residencia habitual en un municipio considerado rural o en riesgo de despoblación según la clasificación vigente de la Xunta de Galicia. Esto implica que la vivienda debe ser el domicilio principal donde se reside de forma efectiva. Se debe cumplir los siguientes criterios:
Además de la específica por vivir en el rural, los residentes en Ourense pueden aprovechar otros alivios fiscales autonómicos. En Galicia, existen varias deducciones autonómicas en el IRPF que permiten reducir la cuota a pagar en la declaración de la renta, siempre que se cumplan determinados requisitos.
En Galicia existe una deducción autonómica del IRPF para viviendas situadas en proyectos de “Aldeas Modelo” (ahora también denominados “asentamientos rurales” en parte de la normativa reciente). Está pensada para incentivar la recuperación del rural gallego. La deducción es del 15 % de las cantidades pagadas por la compra de una vivienda o la rehabilitación de un inmueble, ubicada dentro de un proyecto oficial de Aldea Modelo en Galicia.
Según la información de la Agencia Tributaria:
La normativa establece límites máximos de deducción (habitualmente vinculados a una base máxima anual). En la práctica, diversas guías fiscales resumen que el ahorro puede llegar hasta unos 9.000 €, dependiendo de la inversión realizada y de cómo se distribuya en ejercicios fiscales. Se incluye como deducción autonómica de Galicia dentro de la declaración del IRPF.
Antes de aplicarla conviene verificar:
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