La deducción por residencia en zonas rurales que puedes aplicar en concellos de Ourense

Ourense y la deducción por residencia en zonas rurales.

Ourense se posiciona como una de las provincias más beneficiadas por las deducciones autonómicas en el IRPF diseñadas para combatir la despoblación y atraer nuevos residentes a sus municipios.

¿Qué es la deducción por residencia en zonas rurales?

La deducción por residencia en zonas rurales es un beneficio fiscal incluido en el IRPF autonómico de Galicia que tiene como objetivo incentivar la permanencia y la llegada de población a municipios del interior con menor densidad demográfica y problemas de despoblación. Esta deducción permite a los contribuyentes, que residen de forma habitual en determinados municipios rurales de la provincia, reducir la cantidad de impuestos que pagan en su declaración de la renta, ya que se aplica como un descuento directo sobre la cuota autonómica del IRPF.

El importe de la deducción no es fijo, ya que depende de la regulación vigente aprobada por la Xunta de Galicia y puede variar de un año a otro, aunque siempre se traduce en un ahorro en la declaración de la renta.

El objetivo principal de esta medida es combatir la despoblación en el rural de Ourense, fomentar el asentamiento de nuevos residentes, mantener la actividad económica en los pequeños municipios y contribuir a equilibrar el territorio frente al fenómeno de la “España vaciada”.

Acceso a Fontedouro (Punxín), aldea deshabitada que vuelve a la vida gracias a sus tres habitantes. (Foto: José Paz)

Concellos de Ourense beneficiados por la medida

En Ourense, la deducción por residencia en zonas rurales no se aplica a todos los concellos de la provincia, sino únicamente a aquellos municipios que la Xunta de Galicia clasifica como zonas poco pobladas o en riesgo de despoblación dentro de su normativa de IRPF autonómico.

Esto significa que los concellos beneficiados son, en general, los municipios rurales del interior de la provincia, especialmente aquellos con baja densidad de población, envejecimiento y pérdida de habitantes. Entre ellos se incluyen habitualmente:

A Veiga

Baltar

Calvos de Randín

Entrimo

Laza

Lobios

Manzaneda

Montederramo

Muíños

Padrenda

Riós

Rubiá

San Xoán de Río

Viana do Bolo

Vilariño de Conso

A Mezquita

A Gudiña

Chandrexa de Queixa

Oímbra

Porqueira

Xunqueira de Espadanedo

Xunqueira de Ambía

Los participantes del programa se trasladan al rural con el compromiso de quedarse. | Miguel Angel

Esta clasificación puede cambiar cada año según criterios de población, envejecimiento y pérdida demográfica. No depende de un “listado fiscal fijo”, sino de la zonificación oficial de despoblación de la Xunta. Por eso, algunos concellos pueden entrar o salir de la deducción en ejercicios distintos. En resumen, la deducción se aplica sobre todo en los concellos rurales del interior y zonas de montaña, pero la clave no es una lista cerrada, sino si el municipio está oficialmente catalogado ese año como zona en riesgo de despoblación.

Requisitos para aplicar deducciones en el IRPF

El contribuyente debe tener su residencia habitual en un municipio considerado rural o en riesgo de despoblación según la clasificación vigente de la Xunta de Galicia. Esto implica que la vivienda debe ser el domicilio principal donde se reside de forma efectiva. Se debe cumplir los siguientes criterios:

Empadronamiento en el municipio : Es obligatorio estar empadronado en el concello donde se pretende aplicar la deducción durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Uso de vivienda como domicilio principal : La vivienda debe ser la residencia habitual del contribuyente , no una segunda residencia ni una vivienda de uso ocasional.

Posibles límites de renta : En algunas modalidades de la deducción autonómica pueden establecerse límites de ingresos , de forma que solo puedan aplicarla contribuyentes que no superen ciertos umbrales económicos.

Inclusión del municipio en la zona bonificada : El concello de residencia debe estar incluido en la zonificación oficial de áreas rurales o de despoblación definida por la Xunta de Galicia, lo que puede variar en función de la actualización de criterios demográficos.

Justificación documental: El contribuyente debe poder acreditar el cumplimiento de los requisitos mediante: certificado de empadronamiento, datos fiscales de la vivienda habitual y, en su caso, documentación de ingresos o situación personal

Otras deducciones autonómicas disponibles en Galicia

Además de la específica por vivir en el rural, los residentes en Ourense pueden aprovechar otros alivios fiscales autonómicos. En Galicia, existen varias deducciones autonómicas en el IRPF que permiten reducir la cuota a pagar en la declaración de la renta, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Familia y cuidado de hijos

Deducciones por nacimiento o adopción de hijos

Ayudas fiscales por familias numerosas

Beneficios por cuidado de menores o dependientes

Vivienda

Deducción por alquiler de vivienda habitual para jóvenes o determinados colectivos

Ayudas fiscales para jóvenes que se independizan

Deducciones vinculadas a la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en algunos supuestos

Pura, la única mujer empadronada en la aldea de Casaldoira, en el concello de Allariz. | Óscar Pinal

Aldeas Modelo

En Galicia existe una deducción autonómica del IRPF para viviendas situadas en proyectos de “Aldeas Modelo” (ahora también denominados “asentamientos rurales” en parte de la normativa reciente). Está pensada para incentivar la recuperación del rural gallego. La deducción es del 15 % de las cantidades pagadas por la compra de una vivienda o la rehabilitación de un inmueble, ubicada dentro de un proyecto oficial de Aldea Modelo en Galicia.

Según la información de la Agencia Tributaria:

La vivienda debe estar integrada en un proyecto reconocido de Aldea Modelo conforme a la Ley 11/2021 de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

La compra debe haberse realizado desde el 1 de enero de 2021 .

En rehabilitación, las obras deben haberse iniciado desde esa fecha.

La vivienda debe destinarse a residencia del contribuyente, habitual o incluso de uso esporádico según el criterio recogido en el manual tributario gallego.

La normativa establece límites máximos de deducción (habitualmente vinculados a una base máxima anual). En la práctica, diversas guías fiscales resumen que el ahorro puede llegar hasta unos 9.000 €, dependiendo de la inversión realizada y de cómo se distribuya en ejercicios fiscales. Se incluye como deducción autonómica de Galicia dentro de la declaración del IRPF.

Antes de aplicarla conviene verificar:

Que la vivienda figure realmente dentro de un proyecto oficial aprobado. Que conservas:

Escrituras

Facturas

Justificantes bancarios

Licencias y certificados de rehabilitación (si corresponde)

Que las cantidades declaradas coincidan con pagos efectivamente realizados durante el ejercicio fiscal.

Discapacidad y dependencia

Deducciones por discapacidad igual o superior al grado establecido

Beneficios fiscales por tener a cargo ascendientes o descendientes dependientes

Medio rural y despoblación

Deducción por residencia en zonas rurales o en riesgo de despoblación

Incentivos fiscales para fijar población en municipios del interior de Galicia

Educación y formación

En algunos ejercicios, deducciones por gastos educativos, material escolar o estudios universitarios (según requisitos)

Otros beneficios