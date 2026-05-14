Desmantelada en Ourense una organización que ofrecía contratos de trabajo falsos para regularizar extranjeros

Colas en el registro del Concello de Ourense tras el comienzo de la fase presencial de la regularización.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, han detenido a trece personas en el marco de la denominada “Operación Cigala”, una investigación iniciada a comienzos de este año y centrada en una presunta trama de falsedad documental, estafa y delitos contra la Seguridad Social.

Entre los arrestados se encuentran cuatro presuntos integrantes del grupo criminal (tres hombres y una mujer) considerados los principales organizadores de la red. Según la investigación, utilizaban una empresa sin actividad real para elaborar nóminas y contratos de trabajo ficticios.

La documentación era posteriormente facilitada a ciudadanos extranjeros, quienes supuestamente abonaban distintas cantidades de dinero para obtener estos documentos fraudulentos. Con ellos, los beneficiarios podían realizar trámites administrativos como la obtención de Certificados de Registro de la Unión Europea y acceder de manera irregular a subsidios por desempleo y otras ayudas sociales.

Durante el desarrollo de la operación ya habían sido detenidas hace unas semanas, en torno al mes de abril, otras nueve personas, quienes se aprovechavan de estos documentos para obtener los certificados de registro de la Unión Europea y así cobrar subsidios por desempleo y otras ayudas sociales. A estos últimos, en su mayoría de nacionalidad rumana, se les atribuyen delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social, elevando a trece el número total de arrestados.

Tras la finalización de las diligencias policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial. Tres de los detenidos, considerados los principales responsables de la trama, han pasado a disposición judicial, decretando el juez su puesto en libertad provisional.

Fuentes de la Policía Nacional señalaron que, aunque las últimas cuatro detenciones supusieron el “colofón” de la denominada “Operación Cigala”, este tipo de investigaciones vinculadas a falsedad documental y fraude en trámites de extranjería “nunca pueden darse por completamente cerradas”.