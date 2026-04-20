Comienza la regulación presencial de migrantes en más de 430 oficinas

Las oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan este lunes 20 de abril a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interferir con el resto de trámites, que continuarán con normalidad.

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16,00 a 19,00 horas; en Correos, de 8,30 a 17,30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16,00 a 19,00 horas.

¿Cómo solicitar cita previa?

En el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de Cl@ve, se puede seleccionar oficina, fecha y hora para solicitar cita previa. Si no se dispone de este sistema, se pueden consultar los requisitos para obtenerlo o solicitar que otra persona con acceso lo gestione.

También es posible pedir cita mediante un formulario web, aunque en este caso no se puede elegir oficina ni fecha, ya que se asignará la más cercana a los datos aportados. Otra opción es llamar al teléfono 060, con atención en español, en horario de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes.

Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por la misma vía utilizada en la solicitud, por lo que se recomienda facilitar correctamente los datos de contacto (teléfono, email y dirección postal). En caso de representación, las notificaciones se enviarán al representante.

Los extranjeros podrán acceder a la regularización si cumplen uno de estos requisitos: haber solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o encontrarse en situación administrativa irregular y haber llegado antes de esa misma fecha.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con la activación de la tramitación telemática y el sistema de cita previa presencial. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio.